فتح تؤكد مجددا أن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ينهي حل الدولتين

وأضاف البيان "أمام هذه التحديات الخطيرة والمصيرية، لا بد من استنهاض طاقات شعبنا وتعزيز وتمتين وحدته الوطنية باعتبارها المدخل لهزيمة هذه المخططات والمحاولات".
ودعت "فتح" القوى السياسية والاجتماعية للوحدة والتكاتف والدفاع عن القدس باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعا عن الحقوق والثوابت الوطنية.
يذكر أن ترامب اعترف، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلف وزارة الخارجية بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن أمريكا، بهذه الخطوة، فقدت دورها كوسيط محايد في مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.
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