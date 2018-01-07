فتح تؤكد مجددا أن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ينهي حل الدولتين

جددت حركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الأحد، تأكيدها على أن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ينهي مساعي حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيلية.

© AFP 2017/ ASHRAF SHAZLY عباس يتحدى قرار ترامب... القدس عاصمة فلسطين الأبدية وثورتنا مستمرة

رام الله — سبوتنيك . وقالت "فتح" في بيان، وصل لوكالة "سبوتنيك"، إن "إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وما تبع ذلك من تشريعات وقرارات إسرائيلية تضم الضفة وقطاع غزة لإسرائيل، تنهي تماماً مبدأ حل الدولتين، حيث إن ذلك يشير إلى محاولة متعددة الأطراف لتصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف البيان "أمام هذه التحديات الخطيرة والمصيرية، لا بد من استنهاض طاقات شعبنا وتعزيز وتمتين وحدته الوطنية باعتبارها المدخل لهزيمة هذه المخططات والمحاولات".

ودعت "فتح" القوى السياسية والاجتماعية للوحدة والتكاتف والدفاع عن القدس باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية المستقلة ودفاعا عن الحقوق والثوابت الوطنية.

يذكر أن ترامب اعترف، في السادس من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بالقدس عاصمة لإسرائيل، وكلف وزارة الخارجية بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس، وهو ما رفضته السلطة الفلسطينية، واعتبرت أن أمريكا، بهذه الخطوة، فقدت دورها كوسيط محايد في مفاوضات السلام مع الإسرائيليين.