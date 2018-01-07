رئيس مجلس النواب اليمني يكشف للأمم المتحدة ضحايا ضربات التحالف

سلم رئيس مجلس النواب اليمني لنائب المبعوث الأممي إلى البلاد، إحصاء بضحايا ضربات للتحالف الذي تقوده السعودية ضد حركة "أنصار الله".

© REUTERS/ Saudi Press Agency/Handout via Reuters إسقاط طائرة حربية للتحالف في محافظة صعدة باليمن

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التقى نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، معين شريم، رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى الراعي، في العاصمة صنعاء.

وبحسب الوكالة، "سلم الراعي نائب المبعوث الأممي ملفاً وإحصائيات عن ضحايا التحالف الذين سقطوا خلال عملياته منذ 26 مارس/ آذار 2015".

وعبر الراعي خلال اللقاء عن "أمله في نجاح مهمته ومساعيه في استئناف المفاوضات بين الأطراف السياسية بعد تعثرها".

ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب ضرورة إنهاء العمليات العسكرية للتحالف بقيادة السعودية، مشيراً إلى أنه طال مقدرات الشعب اليمني.

وانتقد الراعي ما وصفه "بالمعايير المزدوجة وسياسة الكيل بمكيالين دون مراعاة الحقوق الإنسانية ومعاناة الشعب اليمني جراء ما يحدث من جرائم يومية من دول التحالف على مرأى ومسمع من العالم".

وطاب الراعي بالعمل على "الإيقاف الفوري لعمليات التحالف، ورفع الحصار البري، والبحري، والجوي، وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والأدوية إلى اليمن، وفتح المطارات والمنافذ أمام المسافرين والعائدين والمرضى".

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود، منذ آذار/مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي "أنصار الله" وحلفائهم.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.