قصف مفارز متحركة لـ"داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

صرح مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، عن قصف مفارز متحركة تابعة لتنظيم "داعش" على الحدود مع صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قطعات الجيش قصفت بالهاونات عيار 120 ملم مفارز متحركة لتنظيم "داعش" في منطقة سبيعات على الحدود مع صلاح الدين".

وأضاف العبيدي، أن "القصف جاء ردا على قصف "داعش" مركز العظيم بقذيفتي هاون سقطت أحداها قرب مدرسة ابتدائية دون أي إصابات بشرية"، مؤكدا أن "وجود "داعش" في بعض المناطق القريبة من الحدود مع ديالى ضمن قاطع العظيم يشكل خطرا على الأخير".

وتضم ديالى منطقة ذات طبيعة جغرافية وعرة، أتاحت لعناصر تنظيم داعش التوغل واتخاذ ملاذات فيها، وعلى رأسها جزء من جبال حمرين الممتدة حتى قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم "داعش" في عرض عسكري بعنوان "يوم النصر"، بحضور رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري.