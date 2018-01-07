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20:54 07 يناير/ كانون الثاني 2018
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    رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

    لماذا يشعر نتنياهو بالقلق من تهديد أمريكا بقطع المساعدات عن الفلسطينيين

    © REUTERS/
    العالم العربي
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    أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حذره اليوم الأحد فيما يتعلق بالتهديد الأمريكي بقطع المساعدات عن الفلسطينيين، ممتنعا عن تأييد قطع التمويل خلال تكرار نداءاته بحل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

    اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الولايات المتحدة 20 سبتمبر/ أيلول 2017
    © AP Photo/ Evan Vucci
    أمريكا تجمد تمويلا لـ "أونروا" قيمته 125 مليون دولار
    وبدا أن تعليقات نتنياهو العلنية تعكس رغبة في إظهار التأييد لحليف رئيسي وفي الوقت نفسه تبدي تخوفا من أن يؤدي قطع المعونات إلى تعميق معاناة الفلسطينيين بما قد يدفع إسرائيل والناشطين الفلسطينيين إلى شفا الحرب.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد يوم الثلاثاء بقطع المساعدات المالية واتهم الفلسطينيين بأنهم ليسوا على استعداد للمشاركة في محادثات السلام بسبب غضبهم من قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.

    وقال موقع اكسيوس الإخباري في تقرير نشر يوم الجمعة إن واشنطن جمدت 125 مليون دولار من المساعدات لوكالة الأونروا، لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية نفى التقرير.

    والوكالة التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين هي الجهة الرئيسية التي تقدم خدمات التعليم والصحة في قطاع غزة.

    وقال نتنياهو: "الأونروا منظمة تعمل على تأبيد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتصر على الرواية المسماة حق العودة في محاولة للقضاء على دولة إسرائيل. ولذا يجب أن ينتهي دورها في هذا العالم".

    وأدلى نتنياهو بتصريحات متطابقة تقريبا عن حل الأونروا في يونيو/حزيران، وقال في ذلك الوقت إنه نقل هذه الرسالة إلى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة.

    وأشاد نتنياهو "بالموقف النقدي" الذي أبداه ترامب في قضية المساعدات لكنه تجنب المطالبة بتعليق المساعدات للفلسطينيين.

    وأضاف نتنياهو أن أموال الأمم المتحدة يجب أن تنقل تدريجيا إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "وفق معايير واضحة لدعم اللاجئين الفعليين وليس الزائفين مثلما يحدث الآن مع الأونروا".

    وقال كريس جانيس المتحدث باسم الأونروا إن أزمة اللاجئين طال أمدها بسبب "فشل الأطراف في التعامل مع المشكلة".

    وأضاف قائلا في بيان "الأنروا تعمل بتفويض من الجمعية العامة لمواصلة تقديم خدماتها لحين التوصل إلى حل عادل ودائم للاجئين الفلسطينيين".

    وقال مسؤولون فلسطينيون إن إعلان ترامب الخاص بالقدس الذي خالف ما سارت عليه السياسة الأمريكية لعشرات السنين معناه أنه لم يعد يصلح للقيام بدور الوسيط النزيه في مفاوضات السلام التي تحاول واشنطن إحياءها ونددوا بتصريحاته عن وقف المساعدات ووصفوها بأنها ابتزاز.

    ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

    والولايات المتحدة أكبر مانح للأونروا إذ تعهدت بتقديم ما يقرب من 370 مليون دولار حتى عام 2016 وفقا للموقع الالكتروني للوكالة.

    وأشار جانيس إلى أن الوكالة لم تتلق أي معلومات مباشرة عن صدور قرار رسمي من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتخفيضات.

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    الولايات المتحدة, نتنياهو, اللاجئين, أمريكا, إسرائيل, فلسطين
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