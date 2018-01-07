الأوضاع تشتعل في السودان بسبب رفع أسعار الخبز

وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي لرويترز، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الأحد بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم لزيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.
ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان وهو يكافح في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة ونقص حاد في العملة الصعبة أثر على حركة الاستيراد.
وأشار أعضاء في حزب المؤتمر السوداني إلى أن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.
وأضاف رئيس تحرير إحدى الصحف لرويترز إن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطية بها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.
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