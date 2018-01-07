الأوضاع تشتعل في السودان بسبب رفع أسعار الخبز

أكد شهود أن احتجاجات على رفع أسعار الخبز تفجرت في العاصمة السودانية وانتشرت في مدن في جنوب البلاد اليوم الأحد، في الوقت الذي ألقت فيه السلطات القبض على أحد قيادات المعارضة وصادرت صحفا في محاولة لإخماد اضطرابات متنامية.

© AFP 2017/ Phill Magakoe الشرطة السودانية تمنع مظاهرة طلابية ضد الغلاء

وجاءت المظاهرات في أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار بجنوب شرق البلاد يوم السبت بعد مضاعفة سعر الخبز في الأيام الأخيرة بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي أنها ستلغى الدعم في موازنة 2018.

وقال أحد السكان في مدينة الدمازين في الجنوب الشرقي لرويترز، إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الأحد بينما ردد حوالي 400 متظاهر هتافات معلنين رفضهم لزيادات الأسعار وأحرق البعض إطارات السيارات.

ويعد رفع الدعم جزءا من تدابير التقشف التي اتخذها السودان وهو يكافح في مواجهة ارتفاع التضخم إلى نحو 25 في المئة ونقص حاد في العملة الصعبة أثر على حركة الاستيراد.

وأشار أعضاء في حزب المؤتمر السوداني إلى أن السلطات ألقت القبض على عمر الدقير رئيس الحزب الذي يعد أحد أكبر جماعتين معارضتين في البلاد.

وأضاف رئيس تحرير إحدى الصحف لرويترز إن السلطات منعت بيع ست صحف يومية تتضمن تغطية بها انتقاد لرفع الدعم وزيادات الأسعار.