العبادي: محاولات البعض لإثارة الجيش ضد الحشد الشعبي فشلت

صرح رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الأحد، إن محاولات البعض لإثارة الجيش ضد الحشد الشعبي فشلت، فيما أشار إلى أن الحكومة لن تتمكن من تقديم الخدمات بوجود الفاسدين.

وقال العبادي خلال حضوره كرنفال "النصر الكبير" في النجف، "لا ينبغي أن ننسى تضحيات العراقيين ونستفيد من هذا الدرس القاسي، ويجب أن نبدأ الأعمار والبناء، كما يجب أن تكون مسؤولية المسؤول خدمه الناس"، لافتاً إلى أن "الحرب استنزفت الكثير من ميزانية البلد، والعراقيين بوحدتهم انتصروا". بحسب "السومرية نيوز".

وأضاف العبادي، "انتصرنا على محاولات الانفصال وتعاملنا مع العراقيين بنفس الدرجة ولا نفرق بينهم، ويجب على المسؤولين التعامل مع العراقيين هكذا، لاسيماً وأن إنصاف الجميع أساس النجاح والانتصار"، لافتاً إلى أنه "لا ينبغي أن نفرق بين صنوف القوات الأمنية، فالبعض حاول أن يثير الجيش ضد الحشد ولكن فشلوا، فهذه كلها قوات نظامية وتأتمر بأمر القيادة العامة للقوات المسلحة".

وتابع العبادي، "اليوم حققنا النصر ولا ينبغي أن ننسى تضحيات العراقيين ونستفيد من هذا الدرس القاسي، ويجب أن نبدأ الأعمار والبناء"، مؤكدا أن "البعض يطالب بتوفير الخدمات فورا إلا أنه "لن نتمكن من تقديمها بوجود الفاسدين".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي وصل في وقت سابق، اليوم الأحد، إلى محافظة النجف لحضور احتفالية "النصر الكبير على "داعش".