إسرائيل تتراجع عن قرار تقليص إمدادات الكهرباء لغزة

أعلنت وزارة الطاقة الاسرائيلية، اليوم الأحد، أنها ستتراجع عن قرار اتخذته في حزيران/يونيو 2017 بتقليص إمدادت الكهرباء إلى قطاع غزة بعدما وافقت السلطة الفلسطينية على دفع المستحقات.

© Sputnik. Mohammed Shurrab السلطة الفلسطينية تطلب من إسرائيل إمداد غزة بالكهرباء وستقدم ضمانات دفع

وبحسب " أ ف ب " فقد أكدت الوزارة أن وزير الطاقة يوفال شتاينتز أمر بإعادة الإمدادات بحلول يوم الاثنين.

وتسبب قطع المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لإسرائيل لمد قطاع غزة بالكهرباء في حزيران/يونيو بانخفاض الكمية التي يتم توصيلها إلى المنطقة الفلسطينية الساحلية بنحو 50 ميغاواط.

ونتيجة ذلك، أصبح عدد كبير من السكان لا يحصلون إلا على نحو أربع ساعات فقط من الكهرباء كل يوم

وستؤدي إعادة 50 ميغاواط من الكهرباء إلى القطاع إلى عودة الوضع لما كان عليه قبل حزيران/يونيو، حيث تصل إمدادات شبكة الكهرباء الرئيسية إلى السكان 16 ساعة لكل 32 ساعة بتواتر 8 ساعات، وفقا لـ"أ ف ب".

وقال شتاينتز إن السلطة الفلسطينية خفضت دفعاتها الشهرية العام الماضي من 40 مليون شيكل (11,6مليون دولار) إلى 25 مليون شيكل.

وشكل الملف نقطة أساسية في جهود المصالحة بين حركتي "حماس" الإسلامية التي تدير قطاع غزة و"فتح" بقيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء التقليص كجزء من الإجراءات التي اتخذها عباس للضغط على "حماس" بعدما شكلت الحركة ما اعتبرت أنها حكومة ظل في قطاع غزة.

ووقعت "حماس" و"فتح" على اتفاق مصالحة تاريخي في القاهرة في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بهدف إنهاء نزاع استمر لعقد بينهما وتسليم السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية.

لكن جهود المصالحة تعطلت لاحقا مع انقضاء المهلة النهائية في كانون الأول/ديسمبر لتسليم السلطة في غزة.