صحيفة سعودية تحذف خبرا عن المثليين لهذا السبب

أجبرت ردود فعل غاضبة، صحيفة "عكاظ" السعودية على حذف خبر يتحدث عن احتلال ممثل مثلي لموقع في قائمة أفضل 10 ممثلين في 2017.

© REUTERS/ Carlo Allegri الإفراج عن رافعي علم المثلية الجنسية في مصر

وأثار الخبر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد اتهام الصحيفة بالترويج لـ"الشذوذ الجنسي" على حد وصف المعترضين.

وكان الخبر يتحدث عن الممثل ثيموتي شالاميه، بطل فيلم "نادني باسمك"، الذي يتحدث عن الحب بين المثليين جنسيا.

Twitter عكاظ

وأنشأ المعترضون على نشر الخبر، وسما على موقع "تويتر"، وهو #عكاظ_تروج_للشذوذ، والذي أصبح من بين الأكثر رواجا في لحظات قليلة من تدشينه.

ولم تعلق صحيفة "عكاظ" على الأمر مكتفية بحذف الخبر.

ضبط تكاثر السعوديين مقابل تجنيس الاجانب عندما ترى هاذين المقالين الذي كتب ونشر عن طريق عكاظ تعلم جيدا ان هذه الصحيفه لديها اجندات تستهدف الوطن #عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/UN6ppdrhzu — نواف,ツ (@7_r89) January 7, 2018

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#عكاظ_تروج_للشذوذ

لماذا إعلامنا يحاول تغيير ثقافة المجتمع؟

الجواب.. لأن إعلامنا مخترق ومحتل من الاجانب ومن عينات "سعودية" وافدة لم تندمج و تتقبل ثقافة المجتمع الاصيلة.

يحاولون جلب ثقافات مواطنهم الاصلية.

مجتمعنا وماقبل الاسلام يرفض هذه السلوكيات فكيف الان ونحن مجتمع مسلم. — بدر الحربي 🇸🇦 (@bedro22) January 7, 2018

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