صحيفة سعودية تحذف خبرا عن المثليين لهذا السبب

وكان الخبر يتحدث عن الممثل ثيموتي شالاميه، بطل فيلم "نادني باسمك"، الذي يتحدث عن الحب بين المثليين جنسيا.
وأنشأ المعترضون على نشر الخبر، وسما على موقع "تويتر"، وهو #عكاظ_تروج_للشذوذ، والذي أصبح من بين الأكثر رواجا في لحظات قليلة من تدشينه.
ولم تعلق صحيفة "عكاظ" على الأمر مكتفية بحذف الخبر.
ضبط تكاثر السعوديين مقابل تجنيس الاجانب عندما ترى هاذين المقالين الذي كتب ونشر عن طريق عكاظ تعلم جيدا ان هذه الصحيفه لديها اجندات تستهدف الوطن #عكاظ_تروج_للشذوذ pic.twitter.com/UN6ppdrhzu— نواف,ツ (@7_r89) January 7, 2018
#عكاظ_تروج_للشذوذ— بدر الحربي 🇸🇦 (@bedro22) January 7, 2018
لماذا إعلامنا يحاول تغيير ثقافة المجتمع؟
الجواب.. لأن إعلامنا مخترق ومحتل من الاجانب ومن عينات "سعودية" وافدة لم تندمج و تتقبل ثقافة المجتمع الاصيلة.
يحاولون جلب ثقافات مواطنهم الاصلية.
مجتمعنا وماقبل الاسلام يرفض هذه السلوكيات فكيف الان ونحن مجتمع مسلم.
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