دبي تسعى إلى تعزيز التجارة مع أذربيجان عبر توفير التسهيلات الجمركية

أكد مدير جمارك إمارة دبي، أحمد مصبح، خلال لقائه قنصل عام أذربيجان، إسماعيل برفيز زادا، اليوم الأحد، الحرص على تعزيز نمو التجارة المتبادلة مع أذربيجان، وذلك من خلال توفير كل التسهيلات الجمركية للتجار والمستثمرين من هذا البلد، بما في ذلك سرعة التخليص الجمركي للبضائع والسلع العائدة للمستثمرين والتجار.

© AFP 2017/ GIUSEPPE CACACE هكذا علق حاكم دبي على فوز عمان ببطولة "خليجي 23"

القاهرة- سبوتنيك . من جانبه أشاد برفيز زادا، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، بتعاون جمارك دبي ودعمها لنمو التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، لافتاً إلى المزايا الأساسية التي توفرها دبي للتجارة والاستثمار، من خلال تطور البنية التحتية في الإمارة، وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للشركات ورجال الأعمال.

بدوره، نوه الممثل التجاري الأذربيجاني في دبي، النور علييف، إلى أن بلاده تسعى لمضاعفة اقتصادها، من خلال القطاع غير النفطي، حيث تنصب الاهتمامات المستقبلية على قطاعات السياحة والبناء والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والأغذية.

وأوضح بأن السلطات التجارية في بلاده تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع الإمارات، والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع جمارك دبي، بما يدعم نمو التجارة المتبادلة ويمكن الشركات الأذربيجانية من الاستفادة من تطور الخدمات الجمركية في دبي.

ووفقاً للوكالة الإماراتية، بلغ إجمالي قيمة تجارة إمارة دبي مع جمهورية أذربيجان، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، نحو 679 مليون درهم (حوالي 186 مليون دولار)، توزعت بين واردات، وصادرات، وإعادة تصدير.