ارتفاع قتلى انفجار إدلب إلى 23 شخصا

وصل عدد قتلى انفجار سيارة بمدينة إدلب السورية إلى 23 شخصا على الأقل.

وأدى الانفجار إلى حرائق بعدد من المباني والسيارات على جوانب الطريق، حسب أسوشيتدبرس.

ووصلت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء إلى مكان الحادث سريعا.

انفجار ضخم في مدينة #ادلب شارع الثلاثين ونجم عنه سقوط العشرات من المدنيين بين جريح وقتيل

مراسل أورينت نيوز — أنس تريسي#أورينت #سوريا pic.twitter.com/hzosKiGNer — Orient أورينت (@OrientNews) January 7, 2018

ووقع الانفجار خارج مكتب مجموعة تدعى "أجناد القوقاز"، وهو تحالف متصل بتنظيم القاعدة، حسب أسوشيتدبرس.

وفي بداية الانفجار قتل 18 شخصا إلا أن الرقم ارتفع إلى 23 شخصا، بينما وصل حوالي 35 شخصا إلى المستشفي في المدينة.

عشرات الشهداء والمصابين جراء انفجار ضخم مجهول المصدر يهز مدينة #ادلب خلف دمار هائل في الأبنية السكنية ، عملت فرق #الدفاع_المدني على إنتشال الشهداء وإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الناتجة عن الانفجار. pic.twitter.com/HvktLHQ3XN — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 7, 2018

وجاء الانفجار بعد أن أعلن الجيش العربي السوري مناطق استراتيجية هامة في إدلب