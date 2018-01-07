ارتفاع قتلى انفجار إدلب إلى 23 شخصا

انفجار ضخم في مدينة #ادلب شارع الثلاثين ونجم عنه سقوط العشرات من المدنيين بين جريح وقتيل— Orient أورينت (@OrientNews) January 7, 2018
مراسل أورينت نيوز — أنس تريسي#أورينت #سوريا pic.twitter.com/hzosKiGNer
عشرات الشهداء والمصابين جراء انفجار ضخم مجهول المصدر يهز مدينة #ادلب خلف دمار هائل في الأبنية السكنية ، عملت فرق #الدفاع_المدني على إنتشال الشهداء وإسعاف المصابين وإخماد الحرائق الناتجة عن الانفجار. pic.twitter.com/HvktLHQ3XN— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) January 7, 2018
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