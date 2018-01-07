الجيش السوري يكسر حصار الجماعات المسلحة لقاعدة شرق دمشق

وكان مسلحون ينتمون في الأساس لجبهة أحرار الشام الإسلامية وسعوا إلى فرض سيطرتهم الأحد الماضي على أجزاء من قاعدة إدارة المركبات العسكرية في بلدة حرستا بالغوطة الشرقية.
وشن الجيش السوري تدعمه مقاتلات روسية هجوما لكسر الحصار وتحرير ما لا يقل عن 200 جندي يعتقد أنهم كانوا محاصرين داخل القاعدة المترامية الأطراف.
في سياق متصل، قال مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على بلدات وقرى في ريف إدلب الجنوبي.
وأكد المصدر بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجيش العربي السوري تمكن من السيطرة على قرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع وقضت على العشرات من إرهابي "جبهة النصرة" بريف إدلب الجنوبي.
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