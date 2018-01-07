3 مدن سعودية تنافس للانضمام إلى أفضل 50 مدينة ذكية

قال وزير الشؤون البلدية والقروية السعودية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ مساء اليوم 7 يناير/ كانون الثاني إنه ليس أمام العاملين فى الوزارة إلا مواكبة التطوير وتدارك المستقبل للحاق بركب العالم المتقدم.

وأضاف الوزير إنه يسعى إلى إشراك المواطنين السعوديين في عملية التطوير، حسب واس.

© AP Photo/ Felipe Dana صحيفة سعودية تحذف خبرا عن المثليين لهذا السبب مبينا أن الوزارة تسعى خلال السنوات القادمة إلى إدخال 3 مدن سعودية ضمن أفضل 50 مدينة ذكية عالمية، واعدا بالسعي مع منسوبي الوزارة للوصول بالمدن إلى ما يحقق تطلعات ولاة الأمر والمواطنين.

وتحاول الوزارت في السعودية العمل من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 التى دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال آل الشيخ إن المشكلات التي تمر بها المدن السعودية جاءت بسبب ظروف نشأتها في أزمنة سابقة.

وأكد أن تلك المرحلة انتهت، واليوم ليس أمام العاملين في الوزارة إلا مواكبة التطوير وتدارك المستقبل للحاق بركب العالم المتقدم.