أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر واللقاءات الخليجية ترجمة للنوايا النبيلة من الجميع

اعتبر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، اليوم الاثنين، انعقاد اللقاءات الخليجية بحضور جميع أطراف مجلس التعاون الخليجي، دليل على رغبة كافة الأطراف في تجاوز الخلافات، والتي تضرب المنطقة منذ اندلاع الأزمة القطرية منذ ستة شهور.

© AP Photo/ Jon Gambrell زيارة قصيرة.. تفاصيل اجتماع أمير الكويت مع خليفة بن سلمان

القاهرة —. وقال الصباح في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر لرؤساء البرلمانات الخليجية في الكويت، "ننظر إلى اللقاءات الخليجية كترجمة للنوايا النبيلة من الجميع"، مشددا أن "الخلاف الخليجي عابر مهما طال".

وأضاف أمير الكويت "مسيرتنا الخليجية تتطلب التعاون على مختلف المستويات"، لافتا إلى أن "الأوضاع المحيطة بنا آخذة في التدهور بما يمثل تحديا لنا جميعا".