اتفاق بين "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي يتضمن الإفراج عن كافة معتقلي المؤتمر باستثناء 5

علمت وكالة "سبوتنيك" من مصدر رفيع في المؤتمر الشعبي العام، أن جماعة أنصار الله "الحوثيون" ستفرج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، على ذمة الأحداث الأخيرة، باستثناء 5 أشخاص، خلال الساعات المقبلة.

صنعاء —. وأوضح المصدر، "في إطار الاتفاق السياسي بين جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام، لإغلاق صفحة الـ2 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، باستثناء 5 أشخاص تحفظت عليهم الجماعة، بينهم أقرباء الرئيس السابق علي عبد الله صالح".

وأضاف المصدر، "هذا الاتفاق يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين الشريكين الرئيسيين، في مواجهة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتوحيد الجبهة الداخلية، التي شهدت تصدعاً، جراء الأحداث الأخيرة".