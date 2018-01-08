قائد الشرطة الاتحادية العراقية يعلن تأهيل 50 بالمئة من الجانب الأيمن للموصل

أعلن قائد الشرطة الاتحادية العراقية، الفريق رائد شاكر جودت، اليوم الاثنين، عن تأهيل 50 بالمئة من الجانب الأيمن للموصل شمالي البلاد بعد الأضرار التي لحقت به جراء العمليات التي جرت لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي منه.