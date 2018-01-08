الكويت: عقاب مشدد نظير الإساءة إلى أمير قطر

لا تزال الأزمة الخليجية قائمة، في الوقت الذي تبذل فيه دولة الكويت جهودًا ملحوظة لرأب الصدع بين الجيران الخليجيين.

وفي إطار حرص الكويت على الصلح، لا تعميق الشقاق، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بسجن الكاتب فؤاد الهاشم 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم المتهم الثاني مديرإحدى القنوات التلفزيونية 3 آلاف دينار وإحالة الدعوى المدنية في قضية أمن الدولة عن تهمة "الإساءة إلى دولة قطر"، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة قطر بأن أعد وأخرج وقدم برنامجًا تلفزيونيًا تم بثه عبر قناة تلفزيونية وردت على لسانه خلال حملاته الإعلامية وقائع وعبارات من شأنها الإضرار بالعلاقات الدولية بين الكويت ودولة قطر والمساس بالشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، كما أسندت إلى المتهم الثاني بصفته مديرعام القناة بث البرنامج التلفزيوني.

© AP Photo/ Jon Gambrell أمير الكويت: الخلاف الخليجي عابر واللقاءات الخليجية ترجمة للنوايا النبيلة من الجميع

من جهته، قال المحامي ثامر الجدعي "بعد جهد 5 سنوات متواصلة في أروقة المحاكم استطاعت هيئة الدفاع الحصول على الحكم الصادر من القضاء الكويتي النزيه والذي يكتب بماء الذهب من معاقبة المتهم الذي تطاول على دولة قطر الشقيقة وشعبها وجيشها بعبارات تسيء لأهل قطر الذين نكن لهم وحكومتهم كل التقدير والاحترام، ولا نرضى أن يطولهم مثل هذا الكلام، وأن يستغل الإعلام الكويتي للإساءة إليهم"، مشيرًا إلى أن "عقوبة السجن 7 سنوات يستحقها الكاتب".