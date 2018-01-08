أمر ملكي سعودي جديد بشأن بدل غلاء المعيشة

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER وزير سعودي يكشف تكلفة بدل غلاء المعيشة الذي أمر العاهل السعودي بصرفه

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين 8 يناير / كانون الثاني، أن الملك سلمان أصدر توجيهات بعدم اقتطاع أية مبالغ مستحقة على المواطنين، من مبلغ مكافأة موظفي الحكومة، التي صدر بها أمر ملكي.

وأشارت (واس) إلى أن الأمر الملكي جرى تعميمه على البنوك.

وصدرت توجيهات العاهل السعودي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالتأكيد على البنوك بعدم المساس ببدلات غلاء المعيشة والمكافآت التي صدر بها أمره الملكي.

وتنص توجيهات الملك على عدم اقتطاع أي مبلغ من هذه البدلات والمكافآت لصالح البنوك مقابل سداد القروض الشخصية والالتزامات التمويلية الأخرى.

يذكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمر، السبت الماضي 6 يناير، بصرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة تعويضا عن زيادة تكاليف المعيشة بعد أن رفعت الحكومة أسعار البنزين المحلية وفرضت ضريبة القيمة المضافة.

ويحصل المتقاعدون عن العمل على البدل أيضا وتتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة في بعض الحالات من بينها شراء المسكن الأول للمواطن.







