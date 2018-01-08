"أنصار الله" يطلقون سراح 103 معتقل خلال مواجهات صاحبت اغتيال صالح

أطلقت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سراح 103 أسرى، كدفعة أولى ممن جرى اعتقالهم في صنعاء وعدة محافظات أخرى، على خلفية المواجهات التي صاحبت اغتيال الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

© AP Photo/ Hani Mohammed اتفاق بين "أنصار الله" والمؤتمر الشعبي يتضمن الإفراج عن كافة معتقلي المؤتمر باستثناء 5

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر أمني في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن "جماعة أنصار الله بدأت الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين والعسكريين، على ذمة المواجهات التي وقعت أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات حجة وعمران والمحويت، باستثناء 5 أشخاص، بينهم أقارب صالح".

وأوضح المصدر أن "السلطات الأمنية أفرجت عن 103 أسرى كدفعة أولى من أمانة العاصمة"، لافتا إلى أن "إجمالي من سيتم الإفراج عنهم خلال الساعات المقبلة 179 موقوفا في محافظات صنعاء وعمران والمحويت".

ويأتي ذلك في إطار الاتفاق السياسي بين "أنصار الله" وحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي كان يتزعمه صالح، لإغلاق صفحة الأحداث الماضية في صنعاء، وأنها ستشمل جميع المعتقلين السياسيين والعسكريين، باستثناء الأشخاص الخمسة المذكورين.

واغتيل صالح في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي على يد مسلحين من جماعة "أنصار الله"، في صنعاء، بعد خلافات سياسية بين الحليفين؛ أدت لنشوب مواجهات مسلحة بينهما.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تقود منذ آذار/ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، لدعم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة السيطرة على البلاد.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية سوءا في أعقاب اغتيال صالح وعدد من قيادات حزبه.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.