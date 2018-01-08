العراق والجزائر يتفقان على التنسيق والتعاون لرسم السياسة العامة لـ"أوبك"

أعلن العراق، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، اتفاقه مع الجزائر على التنسيق والتعاون لرسم السياسة العامة لمنظمة "أوبك".

القاهرة- سبوتنيك وذكرت وزارة النفط العراقية أنه قد "تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الوزارتين لرسم السياسة العامة لمنظمة أوبك والعمل المشترك لاستقرار السوق النفطية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب من أجل دعم أسعار النفط".

وأضاف البيان أن وزيري النفط العراقي، جبار اللعيبي ونظيره الجزائري، مصطفى قيطوني اتفقا على "توقيع عقود مشاركة بين الشركات النفطية الوطنية، ووزارة الطاقة الجزائرية ممثلة بشركة سونطراك، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه".

وأوضح اللعيبي أن "محضر الاجتماع تضمن التعاون بين شركة سونطراك الجزائرية وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيمياويات والأسمدة".