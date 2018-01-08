العراق والجزائر يتفقان على التنسيق والتعاون لرسم السياسة العامة لـ"أوبك"

وأضاف البيان أن وزيري النفط العراقي، جبار اللعيبي ونظيره الجزائري، مصطفى قيطوني اتفقا على "توقيع عقود مشاركة بين الشركات النفطية الوطنية، ووزارة الطاقة الجزائرية ممثلة بشركة سونطراك، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه".
وأوضح اللعيبي أن "محضر الاجتماع تضمن التعاون بين شركة سونطراك الجزائرية وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيمياويات والأسمدة".
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