وزير الصحة السوري: المبادرات الإنسانية الروسية خففت المعاناة في حلب

أكد وزير الصحة السوري نزار اليازجي، أنه وبالرغم من الظروف الصعبة التي شهدتها محافظة حلب طيلة السنوات السابقة فإن الوضع الصحي مستقر والجهود مستمرة للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة في المشافي العامة والبحث في السبل الكفيلة بتلافي الصعوبات والتحديات التي تعترض واقع العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وشدد الوزير يازجي على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على جاهزية الطواقم الطبية على مدار الساعة وتقديم الرعاية الطبية للمرضى مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم الممكن بغية الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية لأهالي حلب موضحا استمرار الوزارة برفد مديرية صحة حلب والمشافي التابعة لها بالأدوية والتجهيزات الطبية وفق أقصى الإمكانات المتاحة وكذلك ترميم المخزون الدوائي حرصا على صحة المواطنين.

© REUTERS/ BAZ RATNER معاون وزير الصحة السوري: إجراءات الحظر على سوريا أثرت سلبا على توفر أدوية السرطان

وأشار وزير الصحة في تصريح لمراسل "سبوتنيك" على أهمية اعداد قوائم تفصيلية بالتجهيزات الطبية التي تحتاج إلى صيانة وقطع غيار مبينا أن الوزارة تعمل مع الدول الصديقة كروسيا وإيران والمنظمات الدولية المعنية بالصحة بالعمل على تأمين دفعة جديدة من التجهيزات الطبية لرفد الخدمات الطبية المقدمة في المشافي العامة وسيكون لمحافظة حلب النصيب الأكبر من هذه التجهيزات كما أكد على أهمية الاستمرار في رفع وتيرة العمل واتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على جهوزية المشافي العامة.

وبين الوزير أهمية العلاقات السورية الروسية والتعاون المشترك بين وزارتي الصحة في البلدين بما ينعكس إيجاباً على خدمات المؤسسات الصحية في سورية والارتقاء بواقع الصحة العامة فيها، فالمبادرات الإنسانية المستمرة تجاه الشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الحرب الشرسة التي يتعرض لها، مبينا أن المساعدات الطبية الروسية كان لها أثر كبير في تلبية الاحتياجات الصحية والدوائية وإتاحة الخدمات الإسعافية للمواطنين.