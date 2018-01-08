كيف ردت شريهان على قرار "إنستغرام" معها

ولكن إدارة "إنستغرام" قررت حذف التدوينة والصورة، معللة بأنها لا تراع قواعد النشر الخاصة بالموقع.
وأعادت شريهان نشر التدوينة في تغريدة تم نشرها على موقع التدوين المصغر "تويتر"، ومتساءلة عن السبب، الذي جعل إدارة "إنستغرام" تقدم على هذه الخطوة.
حَذَفَت إدارة الإنستجرام رسالتي لكي يا صغيرتي سناً.. و لكنك كبيرة وعظيمة جداً إرادةً وصبراً وإصراراً وصموداً.. صوتك هو الحق يا من قولتي أن الإحتلال يمنعني من أني أحلم!!! صوتك هو الحق يا يا عهد، واللهم لا تجعلني أقول أو أؤيد أو أدعم غير الحق. pic.twitter.com/1krmjJg00I— Sherihan (@Sherihan) January 7, 2018
يذكر أن عهد التميمي، البالغة من العمر 15 عاما، تم اعتقالها من قبل القوات الإسرائيلية، وتوجيه اتهامات عديدة لها، على إثر مشاركتها في الاحتجاجات المناهضة لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها.
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