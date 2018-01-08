البحرية الليبية تنقذ 135 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل شرق طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 135 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلقة كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة سواحل شرق العاصمة طرابلس.

© AP Photo/ Ben Curtis هل يمتلك سيف الإسلام القذافي الحل في ليبيا

البيضاء —. وذكرت القوات البحرية الليبية في طرابلس، في بيان نشرته عبر صفحة "مكتب الإعلام والثقافة البحرية" على "فيس بوك"، اليوم الاثنين، أنه "على إثر بلاغ غرفة حرس السواحل، تمكن الزورق صبراتة التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 135 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي، قبالة ساحل القره بوللي".

وأضاف البيان أن "المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، بالإضافة إلى 3 من بنغلاديش، بينهم 54 امرأة، و3 أطفال، وصلوا إلى قاعدة طرابلس البحرية اليوم"، موضحا أنه "جرى تسليمهم لمركز إيواء المهاجرين بطريق السكة" بالعاصمة طرابلس.