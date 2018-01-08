وزير خارجية بريطانيا: القدس يجب أن تظل عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، لنظيره الفلسطيني إن القدس يجب أن تكون عاصمة مشتركة لإسرائيل وفلسطين.

© AFP 2017/ NICHOLAS KAMM فتح تؤكد مجددا أن إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل ينهي حل الدولتين

وذكر مكتب جونسون، في بيان له نقلته "رويترز"، إن الوزير أبلغ نظيره الفلسطيني رياض المالكي أن القدس يجب أن تكون في نهاية الأمر عاصمة مشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية.

وتابع "أكرر التزام المملكة المتحدة بدعم الشعب الفلسطيني وحل الدولتين والحاجة الملحة لاستئناف محادثات السلام وموقف المملكة المتحدة الواضح والمستمر بشأن وضع القدس".

وأضاف "يجب أن يتحدد وضع القدس عبر تسوية يتفاوض عليها الإسرائيليون والفلسطينيون ويجب أن تكون القدس في نهاية الأمر العاصمة المشتركة لإسرائيل والدولة الفلسطينية".

وأوضح جونسون، في تغريدة له على موقع "تويتر" عقب لقائه برياض المالكي، إنهما ناقشا "التزام بريطانيا بدعم الشعب الفلسطيني، والحاجة الملحة للتقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، وموقف بريطانيا الثابت من وضع القدس".

Held talks with Foreign Minister Riyad al Malki to discuss UK’s commitment to supporting the #Palestinian people, urgent need for progress on the Middle East Peace Process & reiterated UK’s position on the status of Jerusalem. pic.twitter.com/NJMAAhhTzx — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 8, 2018

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