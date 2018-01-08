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17:27 08 يناير/ كانون الثاني 2018
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    أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الأيرلندي

    وزير خارجية أيرلندا: ندعم تطلعات الشعب الفلسطيني في حقه المشروع

    © Photo/ المكتب الإعلامي لجامعة الدول العربية
    العالم العربي
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    استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، السيد سيمون كوفيني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة لجمهورية أيرلندا، والذي يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة في إطار جولة له بمنطقة الشرق الأوسط.

    وخلال اللقاء أعرب أبو الغيط عن تطلعه لاستمرار المواقف الأيرلندية الداعمة بقوة لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بحسب بيان صادر عن جامعة الدول العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه.

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    © Sputnik. Vladimir Astapkovich
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    فيما أكد المسئول الأيرلندي استمرار دعم بلاده للشعب الفلسطيني وحقه المشروع مبرهنا على ذلك من خلال موقف بلاده في نمط التصويت الأيرلندي على القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وآخرها القرار الصادر عن الجمعية العامة بشأن وضعية القدس، مشيراً إلى أنه ينقل هذا الموقف في كافة الاتصالات التي يجريها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، وهو ما سيحرص أيضاً على تأكيده خلال الزيارتين التي سيقوم بهما إلى كل من إسرائيل و"الأراضي الفلسطينية المحتلة" في إطار جولته الحالية في المنطقة.

    وأشار المتحدث باسم الأمين العام الوزير المفوض محمود عفيفي إلى أن أبو الغيط شدد على خطورة التداعيات المترتبة على اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إضافة إلى وقف الدعم الأمريكي في ميزانية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي في حقيقة الأمر سوى إلى إنهاء فرص قيام تسوية سلمية وحقيقية وشاملة للقضية الفلسطينية، إضافة لكونها يمكن أن تزكي من تيارات التطرّف والإرهاب، خاصة لدى قطاعات الشباب، وهو الأمر الذي سيكتوي بناره الجميع. 

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