نجاة اثنين من كبار المسؤولين في اليمن من محاولة اغتيال

نجا مسؤولان يمنيان بارزان، عصر اليوم الاثنين 8 يناير/كانون الثاني، من محاولة اغتيال في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك وقال مصدر أمني لـ" سبوتنيك " إن وكيلي محافظة تعز عبد القوي المخلافي، والمهندس رشاد الأكحلي، نجيا اليوم، من محاولة اغتيال.

وأوضح المصدر أنه تم استهداف سيارات المسؤولين، بعبوة ناسفة انفجرت بإحدى سيارات حراسة المخلافي بشارع جمال وسط مدينة تعز، أثناء وجودهما بأحد المطاعم في شارع جمال وسط تعز لتناول وجبة الغداء.

وأضاف المصدر، أن الانفجار أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 من عناصر الحراسة.