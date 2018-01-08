قطر: "دول الحصار" رفضت طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارتها

قال رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، الدكتور علي بن صميخ المري، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وصفت في تقرير صدر مؤخرا الإجراءات التي قامت بها دول الحصار ضد قطر بأنها "تعسفية" واتسمت بالعنصرية.

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وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم في الدوحة، ذكر المري أن المفوضية السامية كانت قد طلبت زيارة دول الحصار قبل إصدار التقرير، لكنها لم تحصل على رد ولم يسمح لها بالزيارة.

وأضاف أن بعثة المفوضية زارت قطر في الفترة من 17 إلى 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والتقت نحو 20 مؤسسة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، بالإضافة للاستماع والجلوس مع العديد من "ضحايا الحصار" الذين لجؤوا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتقديم شكواهم، منوها بأن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان صدر مؤخرا وأرسلت نسخة منه للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. بحسب ما نقلته صحيفة "العرب" القطرية.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية القطرية إلى أن التقرير اعتبر الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) بحق قطر تعسفية تؤثر على حقوق الإنسان، وأن الإجراءات اتسمت بالعنصرية.

وأضاف أن التقرير وصف التدابير الاقتصادية لدول الحصار ضد قطر بأنها ترقى إلى حرب اقتصادية وتؤثر على المواطنين والمقيمين.

وتابع أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار تمس بالحكومة والشعب معا، وهو ما يتعارض مع خطاب دول الحصار التي تدعي أنها ترعى حقوق الشعب القطري وتدابيرها تمس الحكومة فقط.

وبالنسبة لدولة قطر، بين المري أنها تعاملت بإيجابية ولم تتخذ إجراءات انتقامية وأنها بذلت جهودا للتخفيف من أعباء تبعات الحصار فيما يخص حقوق الإنسان.