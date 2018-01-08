تسجيل
19:30 08 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017

    هل تلغي السودان اتفاق الحريات الأربع مع مصر

    © REUTERS/ Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    111

    تشهد العلاقات المصرية السودانية توتراً غير مسبوق خلال الايام الراهنة، خاصة بعدما استدعت السودان سفيرها لدى القاهرة الخميس الماضي فيما ردت الخارجية المصرية حينها بأنها تقيم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب.

    البشير
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    "التعبئة والاستنفار"...قرار جديد في السودان
    التصعيد من الجانب السوداني، لم يتوقف عند سحب السفير حيث طالبت العديد من الصحف السودانية بإلغاء اتفاق الحريات الأربع، والتي وقعت بين السودان ومصر في الخامس من أبريل/نيسان عام 2004، والتي تنص على إلغاء كافة القيود الهجرية الخاصة بالحق في حرية الدخول والخروج والتنقل والامتلاك.

    الصحف السودانية أشارت إلى أن هناك لجان وحملات شعبية تطالب بإلغاء الاتفاقية، نظرا لعدم تطبيقها من الجانب المصري، بحسب وصفهم.

    وأكد متخصصون في الشأن الأفريقي أن التوتر بين البلدين يمكن أن يصل إلى إلغاء الاتفاقية وإثارة قضية حلايب وشلاتين مرة أخرى.

    وقال هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل لـ"سبوتنيك" إن الحملات التي تشنها الصحف السودانية وخطوة سحب السفير من القاهرة ما هي إلا عمليات تمهد للقرارات التي قد تتخذها السودان الفترة المقبلة، والتي تتمثل في إلغاء اتفاق الحريات الأربع وكذلك تصعيد أزمة حلايب وشلاتين مرة أخرى خاصة في ظل الحملات التي تصف مصر بأنها محتلة لحلايب وشلاتين.

    وتابع قائلا

    "مثل هذه الحملات تهدف إلى وصول العلاقات المصرية السودانية إلى مرحلة الفتور".

    وأشار إلى أن هناك حملات ممنهجة وموجهة تجاه مصر تنشط بين الحين والآخر، وتحرض على قطع العلاقات مع مصر.

    وأكد على أن التعامل المصري تجاه الأزمة يتسم بالتأني والاتزان حتى الآن خاصة أن القاهرة لا تتبع سياسة رد الفعل.

    وشدد على أن إلغاء اتفاق الحريات الأربع لن يؤثر على مصر بشكل كبير، خاصة أن أعداد المصريين في السودان قليلة جدا بالنسبة للسودانيين في مصر.

    الخرطوم، السودان
    CC BY 2.0 / Christopher Michel
    خبير بالشأن الأفريقي: مصر أدركت حاجة السودان إلى رسائل "طمأنة"
    وأشار رسلان إلى أن التصعيد السوداني وصل إلى إقامة تحالفات مع بعض الدول التي تشهد علاقتها مع مصر توترا منذ فترة وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة إلى حد كبير.

    من جانبه، قال أبو بكر سرحان الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية إن العلاقة بين مصر والسودان ليست وليدة اللحظة الراهنة، وأن تفاقم الأزمة سيؤثر على الكثير من القضايا المشتركة، خاصة أن تفاقم الأزمة سيؤثر على اتفاق الحريات الأربع، وكذلك قضية حلايب وشلاتين التي تشير إليها السودان بأنه إما لتنازل السلمي أو الذهاب إلى القضاء الدولي.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أنه لابد من الجلوس على طاولة سياسية، ومن حق كل طرف أن يحافظ على حقوقه وحقوق شعبه، وأن الأمر في الوقت الراهن يتطلب موقفا موحدا لمواجهة الخطر الأكبر المتعلق بمياه النيل، خاصة أن هناك بعض التحركات الخارجة لإحداث أزمة كبرى بين مصر والسودان، لإفساد العلاقات بين الجانبين، خاصة أن الخرطوم أعلنت في وقت سابق أن مصالحها مع إثيوبيا.

    وتابع

    "مصر اعتادت التعامل مع الأزمات السودانية وكيفية معالجتها بشكل متزن، وهو ما يجب أن تقوم به القاهرة في الفترة الراهنة، من أجل الحفاظ على الأمن القومي المشترك والأمن المائي أيضا".

    انظر أيضا:

    الاحتجاجات في السودان... أسبابها وتداعياتها
    "التعبئة والاستنفار"...قرار جديد في السودان
    خبير بالشأن الأفريقي: مصر أدركت حاجة السودان إلى رسائل "طمأنة"
    السودان: تحذيرات بعدم تناول أخبار المظاهرات والاحتجاجات في البلاد
    وزير الخارجية المصري: السودان من أهم الدول بالنسبة لنا
    السودان يدين بيان الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في البلاد
    الأوضاع تشتعل في السودان بسبب رفع أسعار الخبز
    السودان: تحركات شعبية واسعة ومطالبات باتخاذ هذا الإجراء مع مصر
    السودان: أول توابع قرار "إغلاق الحدود"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار مصر, العلاقات المصرية السودانية, الحكومة السودانية, الحكومة المصرية, السودان, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك