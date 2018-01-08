"قوات هادي" تتحدث عن السيطرة على نقاط استراتيجية في صعدة بعد قتال مع "أنصار الله"

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بتحالف عربي ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، السيطرة على تباب هامة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . وقال موقع "26 سبتمبرنت" الناطق باسم الجيش اليمني، إن قوات الرئيس هادي سيطرت، اليوم الاثنين، على تباب أم العظم الاستراتيجية في جبال العليب بمحافظة صعدة، عقب معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله"، خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وتم أسر أحد عناصرها.

وأشار الموقع إلى أنه مع سيطرة الجيش اليمني على تباب أم العظم، تصبح قلب وميمنة العليب في مرمى نيران الجيش، كون أم العظم تطل على سلسلة العليب الجبلية.