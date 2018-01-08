إيران وعُمان تبحثان العلاقات الثنائية وفرص إنهاء الحرب في اليمن

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في طهران اليوم الإثنين، مع نظيره العماني يوسف بن علوي العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بالإضافة إلى التطورات الجارية على الساحة اليمنية وفرص إنهاء الحرب الدائرة هناك.

© Sputnik. Alexey Boitsov قناة فرنسية: لهذه الأسباب تعزز عمان علاقتها مع إيران

طهران — سبوتنيك . وقال مصدر بالخارجية الإيرانية، لوكالة "سبوتنيك"، إن ظريف التقى بن علوي، اليوم الاثنين، "وبحثا آخر التطورات في المنطقة خاصة الخليج، والعلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وأضاف المصدر أن ظريف "ناقش مع بن علوي الذي شارك بمؤتمر طهران الدولي الثاني للأمن، الأوضاع في اليمن وفرص إنهاء الحرب على الشعب اليمني".

وتجمع طهران ومسقط علاقات ثنائية قوية على العكس من علاقات غالبية دول مجلس التعاون الخليجي بإيران.

وكان ظريف التقى سلطان عمان قابوس بن سعيد في تشرين الأول/أكتوبر الماضي لبحث عدد من المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكانت مسقط استضافت اجتماعات تنسيقية ودورا محوريا بين عامي 2013 و2014، مهد لاستئناف المفاوضات بين إيران والدول الست الكبرى لتسوية ملف البرنامج النووي الإيراني، وهي التسوية التي تكللت بالاتفاق في تموز/يوليو 2015.

وكان ظريف أعلن صباح اليوم الاثنين أنه سيجري مباحثات حول الاتفاق النووي خلال اجتماع مع وزراء خارجية بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، سيعقد نهاية الأسبوع الجاري، بدعوة من ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.