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19:31 08 يناير/ كانون الثاني 2018
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    الجيش اللبناني

    وفد أمني لبناني يزور موسكو قريباً لتحديد التجهيزات المطلوبة للجيش

    © REUTERS/ Ali Hashisho
    العالم العربي
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    قال جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، إن اللجنة الحكومية المؤسسة بين لبنان وروسيا والتي يرأسها من الطرف اللبناني وزير الإقتصاد ستعقد اجتماعها المقبل في بيروت.

    الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك
    © Sputnik. Zahraa Al Amir
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    وأشار شعبان في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، إلى أن "هذه اللجنة تقوم بإجتماعات دورية، والإجتماع السابق كان في موسكو، وعقد قبل زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو بشهر أو شهرين.

    ولفت مستشار رئيس الحكومة اللبنانية إلى أنه يتم الآن التحضير لعقد الاجتماع الدوري في بيروت، للبحث في سبل التعاون الاقتصادي، والتعاون الثقافي وكل مجالات التعاون بين لبنان وروسيا، وهذه اللجنة بدورها ترفع المقترحات للمسؤولين من الدولتين لتحويلها إلى إتفاقيات".

    وأضاف: "بحثنا مع السفير الروسي في لبنان أكسندر زاسبكين تكملة المواضيع التي تم بحثها في موسكو أثناء زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو في سبتمبر/ايلول الماضي، وهو بداية التعاون العسكري بدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية بالتجهيزات الروسية.

    وقال شعبان إن هناك وفودا لبنانية من وزارة الداخلية والدفاع ستزور قريباً موسكو لتحديد التجهيزات المطلوبة للجيش والقوى الأمنية، و"بحثنا تسهيل دخول المنتجات اللبنانية الزراعية إلى الأسواق الروسية". 

    الشرطة اللبنانية
    © AFP 2017/ ANWAR AMRO
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    وأشار إلى أن "هذا الموضوع كان محط بحث أثناء زيارة الرئيس الحريري إلى موسكو"، وإعطاء ما يسمى "بالكوريدور الأخضر" لتسهيل دخول وتخفيض الضرائب، لكي تصبح المنتجات اللبنانية منافسة في السوق الروسي، و"كذلك بحثنا حضور روسيا في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية في روما الذي سيكون قريباً".

    واجتمع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الدين الحريري مع السفير الروسي الكسندر زاسبكين، اليوم الإثنين، في حضور مستشار الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وجرى عرض لاخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

    وقال زاسبكين بعد الاجتماع "ناقشنا سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة خلال هذا العام، في ضوء الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري مؤخراً الى موسكو، وتطرقنا الى الاجتماع المقرر في الربيع المقبل للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والثقافي والذي سينعقد في بيروت، كذلك كان عرض للتعاون في المجال العسكري الفني".

     

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