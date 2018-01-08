لمقاومة الحصار... قطر تخطط لتصنيع أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم

تخطط شركة تابعة لمجموعة "أعمال" القطرية لبناء ثلاثة مصانع لإنتاج أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم وبكرات الكابلات الكهربائية، وهي مشروعات من شأنها أن تجعل البلاد أكثر اعتمادا على الذات في مواجهة حصار تفرضه أربع دول عربية أخرى.

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany قطر: "دول الحصار" رفضت طلب المفوضية السامية لحقوق الإنسان زيارتها

وقالت "أعمال" اليوم الإثنين — بحسب رويترز — إن المصانع ستنشئها سنيار للصناعات وقطر القابضة وهي مملوكة مناصفة بين "أعمال" و"السويدي إليكتريك" المصرية.

وتشجع الحكومة القطرية الشركات على إقامة منشآت إنتاجية محلية لتقليص الحاجة إلى الواردات منذ قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في حزيران/ يونيو الماضي، وهو ما أغلق قنوات للواردات.

وقال رئيس مجلس إدارة "أعمال" الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في بيان "باكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة أولى ولاحقا التصدير للأسواق الأخرى".

وتخلق صناعة الغاز الطبيعي في قطر وعدد كبير من مشروعات البنية التحتية طلبا قويا على الأسلاك والكابلات. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن تلك المشروعات كان مخطط لها قبل بدء الحصار.

وقالت أعمال إن رأس المال المدفوع المجمع للمصانع الثلاثة سيبلغ 115 مليون ريال (31.6 مليون دولار)، وسيتم التمويل من خلال أسهم وقروض. ومن المنتظر استكمال المصانع في الفترة بين نهاية العام الحالي ونهاية 2019.