لمقاومة الحصار... قطر تخطط لتصنيع أسلاك النحاس وقضبان الألمنيوم

وتشجع الحكومة القطرية الشركات على إقامة منشآت إنتاجية محلية لتقليص الحاجة إلى الواردات منذ قطعت السعودية وثلاث دول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية ووسائل النقل مع قطر في حزيران/ يونيو الماضي، وهو ما أغلق قنوات للواردات.
وقال رئيس مجلس إدارة "أعمال" الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني في بيان "باكتمال هذه المشاريع الثلاثة يصبح لدينا حلقة متكاملة لعملية تصنيع الكابلات محليا ليتم تلبية احتياجات السوق المحلي كخطوة أولى ولاحقا التصدير للأسواق الأخرى".
وتخلق صناعة الغاز الطبيعي في قطر وعدد كبير من مشروعات البنية التحتية طلبا قويا على الأسلاك والكابلات. وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" إن تلك المشروعات كان مخطط لها قبل بدء الحصار.
وقالت أعمال إن رأس المال المدفوع المجمع للمصانع الثلاثة سيبلغ 115 مليون ريال (31.6 مليون دولار)، وسيتم التمويل من خلال أسهم وقروض. ومن المنتظر استكمال المصانع في الفترة بين نهاية العام الحالي ونهاية 2019.
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