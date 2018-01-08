الرئيس السوداني يتحدث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة

تحدث المشير عمر البشير، رئيس الجمهورية السوداني، اليوم عن الانتخابات الرئاسية المقبلة أثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام الرابع لحزب مؤتمر البجا.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH البشير: الخطة الأمريكية هي تقسيم السودان إلى 5 دول وقال البشير بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا": "نريد ممارسة سياسية راشدة و التي بدونها تصبح الممارسة السياسية عرجاء وأن الاثر يكون واضحاً في بنية المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".





وشارك في المؤتمر رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والجهاز التنفيذي والتشريعي والسلك الدبلوماسي وعضوية الحزب.





وأكد البشير على حرص الدولة أن تأتى انتخابات 2020 في جو وفاقي كامل وعمل دستور دائم للبلاد.





وشدد الرئيس السوداني على إلتزام الدولة بتنفيذ كل توصيات الحوار الوطني حتى الوصول إلى نهاية الفترة، و إلتزام الدولة بوثائقهم وعهودهم قائلاً إننا "مربوطون بلساناً وأن نعذر بعضنا البعض في كل ما اختلفنا حوله لبناء السودان والتوافق

حوله".





وقال البشير إن الأحزاب السياسية تعتبر رمزية الممارسة الديمقراطية، مطالباً الأحزاب السياسية بأن تلجأ إلى مثل ما يقوم به حزب مؤتمر البجا بانعقاد مؤتمراتها العامة وفي الممارسة الديمقراطية والشورية داخلها.