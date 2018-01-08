الأسد يعلق على مصرع وإصابة الآلاف من لواء "فاطميون"

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية قبل يومين خبرا حول مقتل 2000 وإصابة 8000 مقاتل من عناصر لواء "فاطميون" الذي يحارب إلى جانب الجيش العربي السوري.

© AFP 2017/ George Ourfalian معارك سوريا تجعل "لواء القدس" قوة جبارة وفند عمار الأسد، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري، مزاعم بعض وسائل إعلام التحالف حول مقتل عدد كبير من عناصر ما يطلقون عليه "لواء فاطميون".





وقال الأسد، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، إن ما يتم نشره حول وجود لواء يسمى فاطميون يتكون من عناصر باكستانية، "هو كلام غير موثق وعار عن الصحة، لإعطاء صورة معينة أن هناك آلاف من هؤلاء".





وتابع الأسد، كم يبلغ عدد هذا اللواء الذي يقتل منه 2000فردا ويجرح 8000 وما زال متواجدا بساحة المعارك؟





وأضاف أن من كان يأتي لسوريا في السنوات الماضية هم عشرات وليس مئات، بعدما وجدوا تداعي الجميع من سعوديين وسودانيين وخليجيين، جميعهم تواجدوا لمحاربة الجيش السوري وهدم الدولة السورية، فمن جاء لسوريا هم عشرات المتطوعين فقط.





وأشار الأسد، إلى أن الدولة السورية تقرأ مثل تلك التقارير على أنها تضخيم إعلامي مخابراتي، ولو صح هذا الأمر لتغيرت المعارك كثيراً على الأرض منذ سنوات، وبالأمس كنا نسمع تسميات للمليشيات المسلحة كقائد الفرقة، وفي اعتقادي أنهم لا يعرفون المعنى العسكري لتلك التسمية التي تعني عدة ألوية، وكل لواء يتكون من أكثر من 2000 فرد، والفرقة يتعدى تعدادها الـ 5000 فرد.





ولفت الأسد، إلى أن الهدف من تلك التسميات وإعطاء شرعية للإرهابين لأن يجلبوا آلاف موازية لكي لا تنتهي المعارك.