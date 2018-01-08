"أنصار الله" تنشر صور لحطام الطائرة السعودية التي سقطت فوق صعدة

حصلت "سبوتنيك" على أول صور للطائرة الحربية السعودية التي سقطت أمس فوق صعدة اليمنية.

وقالت جماعة أنصار الله أنها من اسقطت الطائرة، بينما أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الطائرة سقطت نتيجة خلل فني.

ونشر الصورة الإعلام الحربي التابع لجماعة أنصار الله "الحوثيين".

© Photo/ الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثي حطام الطائرة السعودية التي سقطت في اليمن

© Photo/ الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثي حطام الطائرة السعودية التي سقطت في اليمن

© Photo/ الإعلام الحربي لجماعة أنصار الله الحوثي حطام الطائرة السعودية التي سقطت في اليمن