السودان يجدد شكواه ضد مصر بشأن مثلث حلايب

جدد السودان، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، شكواه الخاص برفض مصر التفاوض أو التحكيم الدولي حول مثلث حلايب، أمام مجلس الأمن.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH بالفيديو...إجراء مصري للمرة الأولى في حلايب المتنازع عليها مع السودان

الخرطوم- سبوتنيك وذكر بيان عن الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، أن "السودان جدد الشكوى الخاصة بمثلث حلايب، وجاء ذلك في الرسالة التي بعثها، مندوب السودان الدائم لدى الأمن، السفير عمر دهب، إلى رئيس المجلس بنيويورك".

وأضاف البيان أن "مندوب السودان الدائم، طلب من رئيس مجلس الأمن، توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه".

وتابع "السودان ظل يجدد هذه الشكوى منذ العام ١٩٥٨ في ظل رفض الجانب المصري للتفاوض أو التحكيم الدولي بشأن مثلث حلايب".

ويشار أن السودان ومصر يتنازعان على ثلاثة مناطق حدودية وهي حلايب وشلاتين وأبو رماد، منذ خمسينات القرن الماضي.