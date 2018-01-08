من حميميم... مجلس للعشائر السورية يحسم موقفه حول الوجود الأجنبي ووحدة البلاد

وقالت الأمانة العامة للمجلس والممثلة بأمينها العام فائق توفيق العبيدي وكافة الأعضاء في بيان: إن "المجلس يشد على أيدي الشرفاء في الأحزاب الوطنية وكافة الفعاليات الشعبية والرسمية والدول الصديقة والداعمة لسورية وشرفاء العالم في دعم الحوار الوطني السوري السوري في سوتشي وتقرير مصير سورية بيد السوريين، رافضين التقسيم بكل أشكاله، والتدخلات الخارجية بشؤون الدول المستقلة ومستقبل الشعوب".
وطالب البيان بخروج كل القوى الخارجية في سورية والتي لم تأخذ موافقة الدولة السورية بالتدخل، ودعا شرفاء العالم للوقوف مع سورية على منابر العالم لرفض الإرهاب والتكفير والتدخلات الخارجية الداعمة لها وفضحها أمام الرأي العام العالمي.
واختتم البيان بالتوجه بالتحية والاحترام لكل من يقف مع الحق ونشر ثقافة المحبة والسلام والاحترام ونبذ الإرهاب والحقد والقتل وانتهاك الحقوق للشعوب.
ويأتي ذلك بعد يوم من دعوة المنسق العام لــ"ائتلاف قوى التكتل الوطني الديمقراطي" الأمين العام لحزب "التضامن الوطني الديمقراطي" سليم الخراط، في بيان، العشائر السورية إلى اجتماع وإجماع عاجل لتحديد وتصويب بوصلة موقفها وولائها الوطني، وفي مواجهة من ينادي بالخارج وفي تركيا تحديداً، باسم العشائر السورية، وتحت راية الانفصال، والراية الكردية، والذين يرفضون أي حوار وطني، ويحاولون نسف هذا الحوار في سوتشي.
وأفادت "الوطن" نقلا عن مواقع إلكترونية داعمة للمعارضة، بأن المركز الروسي للمصالحة في حميميم، أجرى مؤخراً لقاء عمل مع شيوخ عشائر ذوي نفوذ لدى الميليشيات المسلحة. ونقل الموقع عن المتحدث باسم المركز الجنرال يوري يفتوشينكو قوله: "إن اللقاء تناول أهم شروط المصالحة المطروحة من قبل الطرفين المتنازعين". وذكر المتحدث أن مركز حميميم أجرى 14 لقاء عمل واجتماعاً تفاوضياً بشأن المصالحة في سورية، مضيفاً إن المركز يعمل مع قادة محافظة القنيطرة على التوصل إلى اتفاقات حول انضمام بلدات الحميدية ومجدولية وجباتا الخشب إلى وقف إطلاق النار، إضافة إلى مواصلة مفاوضات بالشأن ذاته مع ميليشيات مسلحة في أرياف حمص وحلب ودمشق وحماة.
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