من حميميم... مجلس للعشائر السورية يحسم موقفه حول الوجود الأجنبي ووحدة البلاد

أكد "المجلس القومي لشيوخ القبائل والعشائر العربية" في سورية، دعمه لمؤتمر الحوار الوطني المقرر عقده في سوتشي أواخر الشهر الجاري، ورفضه لتقسيم البلاد والتدخلات الخارجية، مطالباً بخروج القوات الأجنبية من سورية والتي لم تأخذ موافقة الدولة السورية.