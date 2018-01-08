المؤتمر يطالب "أنصار الله" بتسليم جثة على عبدالله صالح

© REUTERS/ Khaled Abdullah "أنصار الله" يطلقون سراح 103 معتقل خلال مواجهات صاحبت اغتيال صالح وناشد صادق أبو راس، رئيس حزب المؤتمر العام اليمني الجديد، الأمم المتحدة حث جماعة أنصار الله (الحوثيون) على تسليم جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، والذي قٌتل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.





وبحسب قناة "اليمن اليوم "طالب رئيس المؤتمر الجديد صادق أمين أبو راس وعدد من قيادات التنظيم خلال لقائهم اليوم الاثنين مع نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن معين شريم، حث جماعة أنصار الله على تسليم جثة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وإطلاق سراح كافة المعتقلين وفي مقدمتهم أقارب صالح وعلى رأسهم نجله صلاح وتسليم مقرات وأصول وأموال المؤتمر".





كما طالبت قيادة المؤتمر الأمم المتحدة برفع الإقامة الجبرية والعقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وإعادة البنك المركزي إلى العاصمة صنعاء.





من جهته، عبر نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد معين شريم عن "تعازيه وأسفه لما جرى لعلي عبدالله صالح"، مؤكداً "أهمية استئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية كون الحل السياسي الخيار الأمثل للازمة السياسية لخلق شراكة حقيقية ينطلق منها الجميع لبناء اليمن، وتجاوز الوضع الإنساني الذي يعانيه اليمنيون في مختلف مناحي الحياة".





وبحسب القناة "تطرق شريم إلى أهمية مواصلة المفاوضات بين مكوني المؤتمر وجماعة "أنصار الله" من جهة والحكومة اليمنية من جهة أخرى لاستكمال المفاوضات السابقة التي عُقدت في جنيف والكويت للوصول إلى حل سلمي للأزمة اليمنية".





وكانت مواجهات دامية دارت في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، في محافظات صنعاء وحجة والمحويت وعمران بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومسلحي جماعة أنصار الله أسفرت عن مقتله والأمين العام لتنظيم المؤتمر عارف عوض الزوكا و240 آخرين، وإصابة 420.