وزير الخارجية الأردني يؤكد على دور الاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي على أهمية دور الاتحاد الأوروبي ودوله في إيجاد آفاق سياسية تحقيق السلام الشامل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

عمان- سبوتنيك. وثمن الصفدي موقف الاتحاد الداعم لحل الدولتين الذي تعتبره المملكة الأردنية السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، أطلعها خلاله على نتائج الاجتماع الوزاري العربي الذي استضافته المملكة السبت الماضي لبحث سبل الحد من التداعيات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وبحث الصفدي وموغريني سبل التنسيق من أجل إطلاق الجهد الدولي المطلوب لإيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وأبلغ وزير الخارجية الأردني موغريني أن "الدول العربية التي أجمعت على رفض القرار خرقا للقانون الدولي لا أثر قانونيا له توافقت على العمل مع المجتمع الدولي من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967".

كما اتفق الصفدي وموغريني على "أهمية العمل من أجل إطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِلة".