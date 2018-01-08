"أنصار الله" تنشر فيديو لاستهداف طائرة تابعة للتحالف

وكان عزيز راشد نائب المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" أعلن اليوم الاثنين أن قوات الدفاع الجوي التابعة لهم تمكنت من إصابة طائرة "إف-15" تابعة لـ "التحالف العربي" في أجواء صنعاء.

وأكد راشد في اتصال مع "سبوتنيك" أن الطائرة تم استهدافها بصاروخ أرض جو في أجواء صنعاء.

وأضاف: "مثل هذا التطور يعد إنجاز عسكري استراتيجي يضاف إلى القوة الصاروخية التي مثلت حالة من الرعب للتحالف، وهذا نتيجة تظافر الجهود والتي أثمرت هذه النتائج الناجحة وبالتالي فإننا نستطيع أن نقول بأن مسألة تحييد طائرات العدوان قد دخلت حيز التنفيذ بتدشين العام الجديد 2018".