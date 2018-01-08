الجيش الأردني يدخل مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان

أشرفت القوات المسلحة الأردنية اليوم الاثنين على إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان، الواقع داخل الأراضي السورية، بعد يوم واحد على موافقة الأردن على إدخال مساعدات للمخيم عبر الحدود الأردنية.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الأردن يوافق على إدخال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان في سوريا لمرة واحدة

عمان — سبوتنيك . وحسب الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية فقد "أشرفت القوات المسلحة الأردنية اليوم الإثنين وبالتنسيق مع وزارة الخارجية على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدود المملكة الأردنية الهاشمية إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية".

وأضاف موقع القوات المسلحة "تم إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التي تحمل المساعدات عبر الحدود، وتم تسليمها إلى وجهاء العشائر في منطقة الركبان".

وحسب الموقع فإن هذه "المبادرة تأتي بطلب من الأمم المتحدة بعد تدهور أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، حيث أن مسؤولية التعامل مع تجمع الركبان مسؤولية سورية دولية وليست أردنية، وأن قاطني التجمع سوريون ومتواجدون على أراض سورية".

وكانت الخارجية الأردنية أعلنت يوم أمس الأحد عن موافقتها على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدودها إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضي السورية لمرة واحدة بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها إيصال المساعدات إلى السوريين في تجمع الركبان من الداخل السوري".

ويعاني اللاجئون في مخيم الركبان من وضع صعب للغاية فالحدود الأردنية مغلقة أمامهم ولا تأتي أي مساعدة من هناك. وفي الوقت نفسه، يقوم مسلحون من جماعات المعارضة بإغلاق محيط المنطقة الأمنية، ويمنعون إدخال المساعدات من الأمم المتحدة والحكومة السورية.

وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم أكثر من 50 ألف لاجئ عام 2014. في المنطقة الحدودية من الجهة السورية للاجئين السوريين على طول 7 كيلومترات بين سوريا والأردن.

وقد أقامت الحكومة السورية، بدعم من العسكريين الروس من مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، اتصالات مع اللاجئين وتنظم في المستقبل القريب عملية إخلاء للاجئين من مخيم الركبان.

هذا ويخضع المخيم لسيطرة مجموعات غير شرعية ويقع في منطقة التنف إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا حيث يتم تدريب قوات المعارضة السورية المسلحة وتجهيزها.