تسجيل
01:40 09 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج

    السراج يؤكد دعمه لمهمة المبعوث الأممي في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية

    © AFP 2017/ MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج على دعمه لمهمة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، من أجل استكمال المرحلة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية قادمة.

    فايز السراج
    © REUTERS/ MUHAMMAD HAMED
    السراج يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا العام المقبل
    البيضاء — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني أن "السراج استقبل صباح اليوم الاثنين بمقر المجلس بمدينة طرابلس رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، برفقة عدد من أعضاء البعثة"، متابعا أن "المحادثات تناولت تطورات الوضع السياسي في ليبيا".

    وأضاف البيان أن السراج "جدد دعمه لمهمة المبعوث الأممي، والخطوات التي اتخذها لاستكمال المرحلة الانتقالية الحالية، وصولا إلى الانتخابات، وبدء مرحلة بناء ليبيا المستقرة".

    وبحسب البيان، أشاد سلامة بجهود السراج في "تحقيق الأمن والاستقرار منوها بما تم إنجازه من مصالحة بين مدينتي مصراتة وتاورغاء لتفتح الطريق أمام عدة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم".

    من جانبه، قال السراج إن هناك "آلية لتنفيذ اتفاق المصالحة وستبدأ عودة أهالي تاورغاء في أول شباط/فبراير المقبل، معربا عن أمله في أن يدشن هذا الحدث لمرحلة جديدة يسودها السلم الأهلي"، بحسب البيان.

    يذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن اتفاق يسمح لأهالي بلدة تاورغاء التي تعرضت للنهب، وطُرد أهلها بعد سقوط القذافي في عام 2011، بالعودة إلى ديارهم بدء من شباط/ فبراير المقبل، مع تعويض المتضررين منهم.

    ويذكر أيضا أنه منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي، ومقتله عام 2011 خلال الصراع المسلح، تسود البلاد سلطة مزدوجة — في شرق البلاد بمدينة طبرق يجتمع البرلمان المنتخب من الشعب، وفي الغرب حيث العاصمة طرابلس تعمل حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بدعم من الأمم المتحدة وأوروبا، والذي يواجه منافسة من سلطة في شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.    

    انظر أيضا:

    هل يمتلك سيف الإسلام القذافي الحل في ليبيا
    هل تشهد ليبيا انتخابات أم "تفويضا" للجيش؟
    2017 عام هروب المهاجرين من جحيم ليبيا
    ليبيا تعيد 140 مهاجرا إلى بلدهم
    الرئيس الشيشاني يوجه رسالة بشأن الأسرى الروس في ليبيا
    ليبيا: مؤتمر لإعادة إعمار ثاني أكبر المدن الليبية
    إيطاليا تدعم حكومة الوفاق في ليبيا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, حكومة الوفاق الوطني الليبية, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    صورة فنية توضيحية لموضوع روسيا في عام 2046 تقدمها مجموعة المشروع الفني MXD
    روسيا عام 2046
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك