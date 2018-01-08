رئيس مجلس النواب العراقي يطلب دعم الدول الشقيقة لإعادة إعمار المناطق المحررة من قبضة داعش

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن بلاده أمام تحدي حقيقي يتطلب وقفة جادة من كافة الدول الشقيقة.

بغداد — سبوتنيك. وقال الجبوري التحدى أمامنا لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، وإعادة النازحين.

جاء ذلك خلال استقبال الجبوري للسفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري، اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني.

وتناول لقاء رئيس مجلس النواب العراقي والسفير السعودي أبرز التطورات المحلية والإقليمية، والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه دول المنطقة.

وبحث اللقاء الجهود العربية والدولية لدعم مؤتمر المانحين من أجل إعمار العراق.

وأكد الجبوري أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة ومهمة تتطلب توحيد الجهود من أجل تجاوز الأزمات والمشاكل.

وتابع أن "العراق يتطلع لاستعادة دوره الحيوي والمساند للجميع في قضاياهم المصيرية، طالبا في الوقت ذاته بضرورة تحشيد الجهود من أجل دعم العراق في ملف إعادة المدن المدمرة جراء ممارسات داعش الإرهابية".

وقال الجبوري "إننا أمام تحدي حقيقي يتطلب من الجميع وقفة جادة، خاصة وأن هناك الملايين ممن عانوا جراء الاٍرهاب ما يتطلب مساعدة كل الدول الشقيقة ومنها المملكة العربية السعودية وأن يكون للمملكة دور في إعادة إعمار المناطق المحررة وإعادة النازحين لمدنهم".

وأدت الحرب مع داعش إلى نزوح الملايين من العراقيين داخل البلاد وخارجها، ويقدر مسؤولون عراقيون أن نصف العائلات النازحة لم تعد بعد إلى مناطقها.

وتستضيف دولة الكويت "مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق" خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير/ شباط المقبل.