مقتل شخص في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة تونسية

توفي منذ قليل شاب تونسي في طبربة قرب العاصمة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن التونسية، اعتراضا على على قانون غلاء الأسعار، وزيادة الضرائب.

© REUTERS/ Zohra Bensemra اعتقال إرهابي في مواجهات بين الجيش ومتطرفين في تونس

وأفادت وكالة أنباء تونس "وات" أن شخص واحد قتل اليوم الاثنين، خلال اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وأضافت الوكالة أن الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة خمسة شرطيين بجروح، ونقلوا إلى المستشفى.

وقع الاحتجاج في طبربة على بعد نحو 40 كلم من تونس.

انتشرت الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار والضرائب في حوالي 10 بلدات في جميع أنحاء البلاد.