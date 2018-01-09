السفير زملط: نسعي لتصويب كل قرارات الكونغرس المعادية للقضية الفلسطينية

أطلع رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية لدى الولايات المتحدة حسام زملط رؤساء المؤسسات والمنظمات العربية والفلسطينية العاملة في واشنطن، وقيادات الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، على توجهات القيادة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة.

وقال زملط في بيان صادر عن المفوضية، مساء اليوم الاثنين 8 يناير/ كانون الثاني، إنه تلقى توجيهات واضحة من الرئيس عباس بعد نقاشات مطولة ومعمقة بضرورة مضاعفة عملنا كجهة تمثيلية دبلوماسية مع ممثلي الشعب الأميركي بكافة أطيافه، حسب وفا.

وتابع زملط:"الاستمرار في التأثير على الرأي العام الأميركي، وتعزيز العمل والتنسيق المشترك مع الجالية الفلسطينية، والمؤسسات العربية والإسلامية والمسيحية، ولجان التضامن ومؤسسات المجتمع المدني".

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وأضاف أن هدفنا بناء تحالف عريض قادر على مواجهة التحديات ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.

كذلك الاستمرار في التأثير على الرأي العام الأميركي وشرح القضية الفلسطينية والموقف الفلسطيني في هذه المرحلة بالذات من جهة أخرى، حسب وفا.

وشدد السفير الفلسطيني على أهمية التركيز على تصويب العلاقة بين الطرفين الأمريكي والفلسطيني، وعدم قبول تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية منذ عام 1987 وهو ساري المفعول حتى الآن.

وأضاف أن هناك سعي إلى تصويب كل قرارات الكونغرس المعادية للقضية الفلسطينية على أسس القانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.