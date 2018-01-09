7 قتلى بمواجهات في تعز.. وطيران التحالف يشن 20 غارة على 3 محافظات

دارت مواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، وجماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، عقب سيطرة الجيش اليمني على موقع عسكري غرب المدينة بالتزامن مع مواجهات أخرى شرق صنعاء.

© AP Photo/ Ariel Schalit 5 قتلى بغارة جوية للتحالف على ميناء سمكي غرب اليمن صنعاء- سبوتنيك. وقال مصدر محلي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لوكالة "سبوتنيك" إن " قوات الرئيس هادي صدت هجوماً لمسلحي "أنصار الله" على تبة الكربة غربي مدينة تعز عقب ساعات من استعادة الجيش اليمني السيطرة عليها أثر مواجهات خلفت 5 قتلى من الحوثيين".





وأضاف المصدر، أن الجيش اليمني أحبط هجومين لمسلحي "أنصار الله" على مواقع لقوات الرئيس هادي باتجاه جبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي وتبة الصياحي ووادي حذران في جبهة الضباب غرب المدينة، مشيراً إلى مقتل عنصرين من "أنصار الله" وإصابة آخرين بكمين نصبته قوات الرئيس هادي على تعزيزات للحوثيين في قرية حجيج بمديرية مقبنة.





في الأثناء، أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن مسلحي "أنصار الله" هاجموا مواقع لقوات الرئيس هادي شرق معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع وغربها، وأن قتلى وجرحى سقطوا من الطرفين، مضيفاً أن مدفعية الحوثيين قصفت مواقع للجيش اليمني في الحريقية وتبة السيمن وشرق معسكر الإمام في مديرية ذوباب.





© AFP 2017/ Mohammed Huwais اليمن... ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات قبل نقلها إلى صنعاء وتجددت المواجهات بين قوات الرئيس هادي والحوثيين في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.





وأشار المصدر إلى أن الحوثيين استهدفوا مواقع عسكرية لقوات الرئيس هادي في أطراف تبة السفينة والمحروق في القتب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لافتاً إلى أن طيران التحالف قصف بغارة منزلاً في منطقة الأشراف في مديرية نهم أدت إلى إصابة مدني بجراح متوسطة.





وشن طيران التحالف غارتين على نقطة تفتيش لمسلحي "أنصار الله" ومسجد في منطقة الحنشات، واستهدف بأخرى مزرعة في منطقة الحقة.





أما في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، أصيب 3 يمنيين جراء 3 غارات لطيران التحالف على مدينة صعدة، كما سقطت امرأة جريحةً اثر قصف صاروخي ومدفعي شنته قوات التحالف على مناطق متفرقة في مديرية رازح.





واستهدف طيران التحالف بغارة منطقة القد في مديرية رازح، وشن أخرى على منزل مواطن في مديرية باقم، وتعرضت محافظة حجة شمال غربي اليمن، إلى 11 غارة لطيران التحالف على مديريتي ميدي وحرض المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.