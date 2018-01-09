توقعات مصرية باستقبال مليوني سائح روسي في 2018

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، إن بلاده تتوقع عودة السياحة الروسية بشكل كبير.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي...مصر تنتظر السياحة الروسية لتحقيق "طفرة" وأضاف المسؤول أن توقعات مصر تقول إن السياح قد يصل عددهم إلى مليوني سائح هذا العام مع عودة الرحلات الجوية الروسية المنتظمة إلى القاهرة مطلع فبراير/ شباط المقبل، حسب "رويترز".

وأوقفت موسكو الرحلات الجوية إلى مصر في 2015، بعدما فجر إرهابيون طائرة ركاب روسية عقب إقلاعها من منتجع شرم الشيخ السياحي في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل 224 شخصا هم جميع من كانوا على متنها.

وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله، حسب "رويترز".

وذكر المسؤول أن عودة السياحة الروسية لمصر "قرار له طابع سياسي أكثر من الجوانب السياحية التي تخدم القطاع. وتابع قائلا: "نحن في انتظار عودة رحلات الطيران العارض للمنتجعات الساحلية على شاطئ البحر الأحمر بالغردقة وشرم الشيخ خلال أبريل (نيسان) المقبل".