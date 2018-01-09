رسالة من نصرالله إلى خامنئي بشأن احتجاجات إيران

كشفت صحيفة "السياسة" الكويتية عن رسالة وجهها الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، الخميس الماضي، على خلفية الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران منذ أسبوعين.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بـ"شديدة الخصوصية"، إن نصر الله أعرب في رسالته عن دعمه ودعم حزب الله لإيران في مواجهة ما وصفه "بالمؤامرات الخارجية الهادفة لتقويض دعائم النظام الايراني ومنجزات الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية في إيران".

وكتب نصر الله، في رسالته: "إنني على ثقة أن هذه التحركات لن تهز الثورة الإسلامية والنظام الإيراني المبني على مبادئ الإسلام الأصيل وعلى الإيمان المطلق بمبدأ ولاية الفقيه.

وأضاف: "وكما وقفت إيران وما زالت تقف إلى جانب حزب لله بكل ما يحتاجه من مال وعتاد ودعم مادي ومعنوي لا حدود له، فإن الحزب يقف إلى جانب الثورة الإسلامية بكل قدراته البشرية وخبرته، وإن نصر الله نفسه وحتى أصغر منتسبي الحزب مستعدون لتقديم أرواحهم لحماية النظام وحماية الثورة الإسلامية وحماية خامنئي في وجه كل من تسول له نفسه المس بهم".

وختم الأمين العام لحزب الله، رسالته،:"إننا جميعا جنود في جيش ولاية الفقيه، وكما نجحنا في مواجهة ما يجري في سوريا والانتصار هناك، فإننا نعرف تماماً كيف نواجه هذه التحركات سوية والانتصار على جميع المرتزقة والمأجورين الذين يعملون في خدمة أسيادهم في الغرب ضد الثورة الإسلامية".