صحيفة: السعودية قد تشتري "القبة الحديدية" من إسرائيل لمواجهة "أنصار الله"

يبدو أن الحكومة السعودية تفكر في كيفية إعاقة الصواريخ التي توجه إليها من اليمن.

© AFP 2017/ FAYEZ NURELDINE أول مبارة كرة قدم تحضرها النساء في السعودية وأبدت الحكومة السعودية اهتمامها بشراء نظام القبة الحديدية الإسرائيلي، لكي توقف هجوم "أنصار الله" المدعومة من إيران ضدها من اليمن، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.





وقال تاجر أسلحة أوروبي في السعودية، إن المملكة تدرس شراء أسلحة عسكرية إسرائيلية، بما في ذلك نظام الحماية الإسرائيلية النشط، والذي تم تطويره بأنظمة الدفاع المتقدم.





وقد قام السعوديون بفحص الأسلحة الإسرائيلية في أبوظبي بدولة الإمارات.





ولا توجد علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل، لكن التعاون المخابراتي بينهما يتقدم، حسب مراقبين في البلدين.





ويأتي التعاون الإسرائيلي- السعودي أمنيا، ضد ما تفعله إيران في منطقة الشرق الأوسط، حسب صحيفة جيروزاليم بوست.





وقد وجهت "أنصار الله" صاروخا باليستيا تجاه العاصمة السعودية، وكذلك مطارها، ومكان إقمة الملك في الرياض، وهو ما جعل السعودية والولايات المتحدة يتهمان إيران بدعم "أنصار الله" بهذه الصواريخ.





وخلال الشهرين الماضيين، أطلقت "أنصار الله" 3 صواريخ تجاه السعودية، وهو ما جعل المتحدث الرسمي لقوات التحالف تركي المالكي يقول إن هجمات "أنصار الله" تؤكد دعم إيران لها، وهو ما يهدد أمن المملكة، حسب قوله.