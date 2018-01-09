سقوط ضحايا في هجوم لعناصر "القاعدة" في أبين جنوبي اليمن

هاجم مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، حاجز تفتيش لقوات الحزام الأمني في محافظة أبين جنوبي اليمن، ما أدى إلى وقوع ضحايا.