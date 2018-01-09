إصابة القيادي في حركة حماس عماد العلمي بطلق ناري في رأسه بقطاع غزة

أصيب القيادي البارز في حركة حماس عماد العلمي بالرصاص، اليوم الثلاثاء 9 يناير/كانو الثاني، أثناء وجوده داخل منزله في قطاع غزة.

© AP Photo/ Adel Hana صحيفة: عرض مفاجئ من "حماس" بشأن سلاحها

وأكد القيادي في حماس، فوزي برهوم، أن المهندس عماد العلمي "أبو همام" أصيب بطلق ناري في الرأس أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في بيته وحالته حرجة، وذلك وفقا لـ"معا".

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان، أن القيادي العلمي وصل مصابا بجروح خطيرة إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وأدخل لغرفة العمليات.

ويعتبر العلمي من أبرز قيادات حماس وهو من مؤسسي الحركة وكان عضواً في مكتبها السياسي قبل الانتخابات الأخيرة، وأصيب، خلال الحرب الأخيرة على غزة، في قصف إسرائيلي أدى لبتر ساقه.